Jetzt hat auch Liesing einen Strache-Fanclub

Wann es dazu kommt, ist angesichts aktuellen Lage vollkommen offen. Ebenso, ob noch weitere blaue Abtrünnige auf Bezirksebene zu der neuen Partei wechseln werden. Ein Überlaufen von weiteren FPÖ-Gemeinderäten sei jedenfalls sehr unwahrscheinlich, betonte man zuletzt in DAÖ-Kreisen. Die Zahl der zu vergebenen Mandate werde eher gering sein (derzeit hält man in Umfragen bei rund fünf Prozent und würde gerade den Einzug in den Gemeinderat schaffen), lieber wolle man sich noch Verstärkung in Form von Quereinsteigern holen.

Bei der FPÖ sieht man das anders. Die DAÖ habe sehr wohl versucht, noch weitere Gemeinderäte abzuwerben, nur sei keiner ihrem Ruf gefolgt.

Eine Hürde muss die DAÖ auf alle Fälle noch meistern: Um bei der Wahl antreten zu dürfen, muss sie Unterstützungserklärungen sammeln. Für die Landesebene jeweils 100 Unterschriften für die 18 Wahlkreise. Um für die Bezirksvertretung zu kandidieren, braucht man 50 Signaturen pro Bezirk.