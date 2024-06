Dass es ausgerechnet Wien wurde, kam durch den Einfluss einer österreichischen Freundin in Tokyo. Für Nakadate bedeutete der Umzug nicht nur ein neues Leben in einem fremden Land, sondern auch eine Rückkehr an die Uni. "Ich hatte in Japan bereits einen Vollzeit-Job im Marketing, wollte aber noch ein Studium im Ausland machen. Das große Problem war natürlich, dass ich gar kein Deutsch konnte. Sprich, ich musste hier zuallererst in eine Sprachschule gehen. Erst danach habe ich mit dem Studium an der Universität Wien begonnen."

Neben der Sprachbarriere war auch das Universitätssystem hierzulande, das sich gänzlich vom japanischen unterscheidet, eine große Herausforderung. "Das Administrative dauert in Österreich viel länger als in Japan. Wenn auf der Uni beispielsweise ein Zeugnis ausgestellt werden soll, wartet man hier bis zu einem Tag oder länger. In Japan bekommt man das in drei Minuten."

Also wurde zuerst intensiv Deutsch gepaukt, anfangs in einer privaten Sprachschule in Wien, anschließend am Sprachinstitut der Uni. Nach einem halben Jahr inskribierte sich Nakadate schließlich für einen Master in Geschichte, mit Schwerpunkt auf Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Der Unterricht war nahezu ausschließlich auf Deutsch.

Die Familie möchte auf jeden Fall in Wien bleiben – auch wenn es so manche Dinge gibt, die Nakadate hier vermisst. "Die Sauberkeit in der Stadt etwa. Viele Leute sagen, wenn sie Japan einmal besucht haben, wie unglaublich sauber es dort ist, besonders in Tokyo. Und das stimmt. Obwohl Tokyo so viel Bevölkerung hat, ist es sehr sauber dort. Etwa die Toiletten in den Bahnhöfen und Zügen … das ist in Österreich vergleichsweise doch schlechter."

In einer Sprach-Tandem-Gruppe für Deutsch und Japanisch lerne Nakadate etwas später ihren heutigen Mann kennen, mit dem sie mittlerweile einen dreijährigen Sohn hat. Der kleine Hiroki wächst zweisprachig auf, Nakadates Mann – selbst gebürtiger Deutscher – hat von Anfang an nur Deutsch mit ihr gesprochen.

Wenig überraschend werden Höflichkeit und Freundlichkeit in ihrer Heimat generell deutlich größer geschrieben. Spätestens bei ihrem ersten Besuch bei der MA35 (Einwanderung und Staatsbürgerschaft) bekam Nakadate das zu spüren: "Die Beamten dort waren leider sehr unfreundlich. Das war damals in der Situation ziemlich belastend für mich. Die Angestellten auf Ämtern in Japan sind in der Regel deutlich freundlicher."

Auch einige kleine Dinge des Alltags waren für die Japanerin in Wien eine große Umstellung – und sind es mitunter immer noch. Etwa, dass die Geschäfte am Sonntag nicht offen haben. Oder dass die Menschen hier auf der Straße rauchen – in Japan ein undenkbares Benehmen.

Hilfsbereites Wien, Oida!

Im Gegensatz dazu übertreibt es ihre Heimat aber oft mit der Zurückhaltung. Nakadate schildert dem KURIER etwa das Beispiel öffentliche Verkehrsmitteln: In Japan würden Leute nur selten von alleine auf die Idee kommen, einer Mutter mit Kinderwagen beim Einsteigen in die U-Bahn zu helfen. Die Wienerinnen und Wiener hingegen packen gerne ungefragt mit an. "Das ist ein großer Vorteil hier, der wohl auch kulturell bedingt ist. In Japan sind viele Menschen oft so gehemmt, dass sie in solchen Situationen schüchtern sitzen bleiben. Dieser 'natürliche' Antrieb, Fremden zu helfen, ist dort nicht so ausgeprägt wie hier. Die Menschen in Österreich sind in dieser Hinsicht offener, das mag ich sehr."

Was ihr in Wien sonst noch besonders gefällt? Ohne nachzudenken antwortet Nakadate: "Das Leitungswasser! Zum Trinken und Kochen ist das Wasser hier großartig. In Tokyo bzw. anderen großen Städten in Japan ist das Wasser auch trinkbar, aber es schmeckt leider oft nach Chlor."