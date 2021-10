Irakischer Flüchtling hielt Messerangreifer fest

Ein Mann mit Sonnenbrille steht mitten auf der Straße. Vor ihm zwei Polizisten. Die Situation ist angespannt. Gerade erst wurden mehrere Menschen verletzt. Dann nähert sich ein Mann dem Angreifer von hinten, umfasst ihn mit beiden Armen und überwältigt ihn. Wegen seiner Aktion wird der Iraker Mustafa Aldoree im Netz gefeiert. Der KURIER traf ihn.

Vier Menschen verletzt

Der Vorfall ereignete sich am Nationalfeiertag. Ein 35-jähriger Österreicher soll in ein Restaurant in der Klosterneuburger Straße in Brigittenau gegangen sein und dort ein Messer genommen haben. Die Gäste flüchteten auf die Straße, der 35-Jährige dürfte ihnen gefolgt sein. Er soll laut Polizei wahllos auf vier Personen eingestochen haben.

Das war der Zeitpunkt, zu dem der 36-jährige Aldoree ins Spiel kam. Er war mit einem Freund spazieren und sah zwei Personen auf dem Boden, die um Hilfe schrien. Die Männer eilten sofort zu den Opfern. Der Kollege verständigte die Polizei, Aldoree suchte nach dem Täter.