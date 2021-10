Festnahmen nach zwei Einbruchsdiebstählen

Beide Vorfälle ereigneten sich in den frühen Morgenstunden am Mittwoch. Gegen 5.30 Uhr soll ein Mann in der Favoritner Leopoldsdorfer Straße ein Einfahrtstor überklettert und im Anschluss versucht haben, ein Fenster zu öffnen.

Eine Zeugin hatte das beobachtet und rief die Polizei. Der mutmaßlichen Täter ergriff die Flucht. Beamten konnten den 31-jährigen Slowaken unweit des Einsatzortes vorläufig festgenommen werden.