"Ich zünde alle an": Ehemaliger Mitarbeiter drohte Lohnverrechnerin

Der ehemalige Mitarbeiter eines Unternehmens hat Mittwochnachmittag in Wien-Favoriten der Lohnverrechnerin gedroht, weil seine Gehaltsabrechnung nicht gestimmt hat. Seiner Ansicht nach wurden gearbeitete Stunden nicht verrechnet.

Weil ihm die Auszahlung nicht schnell genug ging, kündigte er an, in die Firma zu kommen und „alle anzuzünden“. Dabei wurde der 36-Jährige festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag.