Kanzler Schallenberg, Ministerinnen Köstinger und Tanner besuchen Waldbrandgebiet

In Hirschwang (Reichenau an der Rax) sind über 115 Hektar Wald von den Flammen vernichtet worden. Laut Einsatzkräften handelt es sich um "den größten Waldbrand" in Österreich. Rund 400 Feuerwehrleute und bis zu acht Helikopter waren bis dato im Einsatz. Am Donnerstag besuchte Bundeskanzler Alexander Schallenberg das Einsatzgebiet.