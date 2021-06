Innere Stadt: Autoknacker behauptet, Diebesgut sei aus Mistkübel

Sonntagfrüh verständigte ein Zeuge die Polizei. Er gab an, am Heldenplatz einen Mann dabei beobachtet zu haben, wie dieser die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen und Wertgegenstände herausgenommen habe. Anschließend sei der Mann in Richtung eines nahegelegenen Gastgartens geflüchtet.

Im Zuge einer Sofortfahndung konnten Polizisten den mutmaßlichen Täter, einen 33-jährigen Slowaken, in der Innenstadt festnehmen. Bei ihm stellten die Beamten diverse Wertgegenstände, darunter ein Tablet sowie Gold- und Silberketten, sicher.

Weiters wurde Werkzeug bei dem Mann gefunden. Der 33- Jährige bestreitet die Tat, die Wertgegenstände habe er in einem Mistkübel gefunden. Der 33-Jährige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

