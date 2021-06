Hamburger Polizisten absolvierten mit der WEGA einen Seiltechnikgrundkurs

Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (WEGA) hatte in den vergangenen zwei Wochen Besuch von Polizisten der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) Hamburg. Gemeinsam absolvierten Beamte der beiden Sondereinheiten einen Seiltechnikgrundkurs.

Ziel des Kurses war es laut Wiener Polizei, möglichst realitätsnahe Einsatzzenarien an unterschiedlichen Orten durchzuspielen. Dabei standen unter anderem taktische Seiltechnikübungen am Programm. Aber auch an einem Baukran wurde in 160 Metern Höhe trainiert. Außerdem an einer Staumauer sowie im Heizwerk Simmering.