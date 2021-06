Zwei 30-Jährige in Wien-Favoriten mit Metallstange attackiert

Am Sonntag sollen drei Männer zwischen 18 und 27 Jahren in Wien-Favoriten einen 30-Jährigen und einen 33-Jährigen auf offener Straße mit einer Metallstange und einer Stahlrute attackiert haben. Beide Opfer wurden dabei verletzt, einer musste im Spital behandelt werden.

Nach dem mutmaßlichen Angriff in der Sonnleithnergasse flüchteten die drei Täter, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Kurze Zeit später rief ein Mann die Polizei an, der sich als Vater der drei Rumänen entpuppte. Nach dem Telefonat stellten sich die Brüder am Tatort und übergaben den Beamten die beiden Tatwaffen.

Die Verdächtigen wurden festgenommen. Das Motiv für die Attacke war noch unklar.

