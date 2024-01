Inklusion in der Kunst: Wiener Graffitis erstmals auch barrierefrei

"Wir waren selbst blind, weil wir dachten, dass unsere Kunst schon für alle ist", sagt ein Street-Art-Künstler bei der Präsentation der neuen Platten. Dabei habe man aber eine Gruppe Menschen übersehen, nämlich jene mit Sehbeeinträchtigungen.

Manche Bildaspekte müssen prägnanter sein

Mit den von der Initiative Zero Project und dem Bezirk Neubau angebrachten Inklusionstafeln können auch blinde Menschen an Street-Art teilhaben. Die Herstellung dieser Tafeln sei an sich ganz einfach, sagt Robin Tim Weis, von Zero Projekt. Mit einem Handy seien Fotos von den Graffitis erstellt worden, anschließend habe eine Firma die 3-D-Drucke hergestellt. Vor dem Druck seien blinde und sehschwache Menschen eingebunden worden, um die Qualität der Tafeln sicherzustellen. "Zentral ist nämlich, dass die Drucke nicht eins zu eins die Bilder an den Wänden widerspiegeln", sagt Weis. "Damit die Tafeln gut erfühlbar und verständlich sind, müssen manche Bildaspekte prägnanter dargestellt werden als sie auf dem Graffiti sind."