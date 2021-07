"Influencer" in Wien-Liesing mit Messer bedroht

Ein 28-Jähriger kam am frühen Sonntagabend in die Polizeiinspektion Lehmanngasse, um Anzeige gegen einen Mann zu erstatten. Dieser habe ihn zuvor mit einem Klappmesser bedroht, so das mutmaßliche Opfer.

Die Beamten konnten den Beschuldigten daraufhin in der Nähe des Liesinger Platzes anhalten und festnehmen. Das Klappmesser wurde bei dem Mann sichergestellt.

Der 28-Jährige gab weiter an, er sei von dem ihm unbekannten 25-Jährigen angesprochen worden, da er ihn offenbar aus Videos kenne, die er auf einer Internetplattform hochgeladen hatte. Der 25-Jährige habe sich über ihn lustig gemacht und ihn mit gezogenem Messer aufgefordert, nie wieder Videos online zu stellen. Der 25-Jährige bestreitet den Vorwurf.

