In Wien entflohener Häftling soll sich im Gefängnis radikalisiert haben

Am Freitag war der mutmaßliche Anhänger der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS) aus einem Wiener Spital geflüchtete. Tags darauf wurde er von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) gefasst, er sitzt seither wieder in U-Haft. Der 19-Jährige dürfte sich ausgerechnet in seiner letzten Strafhaft radikalisiert und für den IS betätigt haben. Entsprechende Verdachtsmomente bestätigte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt.

Gegen den 19-jährigen Mahdy C. wird von der Wiener Neustädter Anklagebehörde wegen Terrorverdachts und krimineller Vereinigung ermittelt, wobei sich der angenommene Tatzeitraum auf jene Zeit bezieht, in der der Österreicher mit tunesischen Wurzeln in einer Justizanstalt (JA) eine Haftstrafe wegen Raubes und Körperverletzung verbüßt hat.

Das räumte Behördensprecher Erich Habitzl Freitagmittag auf APA-Anfrage ein. Weitere Fragen - etwa ob der 19-Jährige nur illegal im Besitz eines Handys war und damit in einschlägigen Chat-Gruppen verkehrte oder ob er auch Mithäftlinge für den IS rekrutieren wollte, beantwortete Habitzl nicht. Dazu könne "aus ermittlungstaktischen Gründen" keine Auskunft erteilt werden, ersuchte der Sprecher um Verständnis. Fehlverhalten von Beamten wird geprüft Der 19-Jährige war bis Jänner 2024 in Strafhaft gesessen. Nach Verbüßung seiner Strafe wurde er infolge angelaufener Ermittlungen in Richtung Terrorverdacht nahtlos in U-Haft genommen. "Er sympathisierte mit dem Islamischen Staat (IS) und wollte sich diesem anschließen", kommunizierte die DSN am vergangenen Wochenende zur Verdachtslage.