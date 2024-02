Wien: Entflohener Terror-Verdächtiger verhaftet

Mehr dazu in Kürze.

Gestern, Freitag, ist ein 19-jähriger Vorbestrafter während eines Untersuchungstermins im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien-Leopoldstadt geflüchtet.

Am Freitagabend veröffentlichte die Polizei ein Lichtbild des geflüchteten Häftlings.

Kriminelle Vorgeschichte

Trotz seines zarten Alters hat der 19-Jährige eine beachtliche kriminelle Karriere vorzuweisen. In seiner Vita scheint eine Verurteilung in Wien wegen Raubes auf. Später wurde er im Dezember 2021 am Landesgericht Wr. Neustadt wegen Körperverletzung erneut verurteilt.