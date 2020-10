In Wien 550 Betten für Covid-Patienten sofort verfügbar

Covid-Versorgungsplan für Wien

Der Wiener Covid-Versorgungsplan wurde im Sommer adaptiert und sieht nun vor, dass alle Kliniken des Gesundheitsverbundes in die Versorgung von Betroffenen eingebunden sind - auch das AKH Wien. Im Frühjahr hatte das AKH nur in Ausnahmefällen Covid-Patienten stationär aufgenommen.

Die Betreuung von hochinfektiösen Covid-Erkrankten ist insbesondere auf Intensivstationen eine pflegerische und medizinische Herausforderung. Deswegen erhalten voll ausgelastete Covid-Stationen personelle Unterstützung von anderen Abteilungen, wenn Engpässe drohen.

"Grundsätzlich ist es das Ziel, den Regelbetrieb in den Kliniken so lange wie möglich aufrecht zu halten", betonte der Gesundheitsverbund. Daher habe man Kooperationen mit den Wiener Ordensspitälern sowie einigen Wiener Privatkliniken geschlossen. Die Ordensspitäler sind auf Basis dessen direkt unterstützend in die Versorgung von Covid-Patienten miteingebunden. Zusätzlich können sämtliche Kooperationspartner elektive Operationen - Wahleingriffe, die nicht dringlich und aufschiebbar sind - übernehmen. "Derzeit können wir unser normales OP-Programm noch weitestgehend aufrechterhalten", betonte der Gesundheitsverbund in diesem Zusammenhang. Die Partnerspitäler würden aber bereits jetzt planbare Operationen übernehmen, "um die Kliniken des Wiener Gesundheitsverbundes zu entlasten".