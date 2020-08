In Türkei gesuchter Mann in Wien festgenommen

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen gelang es dem Landeskriminalamt Wien, Assistenzbereich Fahndung, am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen 63-jährigen türkischen Staatsangehörigen in der Koppstraße in Wien-Ottakring festzunehmen.

Gegen den Mann besteht eine Festnahmeanordnung, da er in der Türkei wegen Suchtmittelbesitzes zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde. Der Festgenommene wurde in eine Justizanstalt gebracht.

