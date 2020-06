In seiner Werkstatt lässt Mike die Puppen tanzen

Ehe Wanzenböck seine Werkstatt in Wien eröffnete, zog er ein Jahr lang durch Europa. Er musizierte auf den Straßen Deutschlands, in Eng- und Irland, er war in Frankreich und weiter südlich davon. „Von all diesen Ländern fließt hier was mit ein“, sagt er.

Nachdem er nach Wien zurückkehrte, baute er ein Pferdegespann in ein Theater auf Rädern um. Er wollte damit von Stadt zu Stadt ziehen. Doch dann entdeckte er jenen Ort, in dem sich seine Werkstätte heute befindet. Vor 100 Jahren war hier, nahe dem fürstlichen Palais Rasumofsky, eine alte Metallbearbeitungsstätte untergebracht, später ein kleines Atelier.

Wanzenböck stülpt sich eine Handpuppe über. „Ich hab nicht mehr viel Zeit“, sagt er. Im Nebenraum warten mehrere Kinder auf das Puppentheater, das jeden Moment beginnt. Sägespäne und Apfelpunsch erzählt die Geschichte zweier Kobolde, die in Mikes Werkstatt wüten. Bilder fallen von den Wänden und Werkzeug ist plötzlich unauffindbar. Am Ende der Vorstellung wird ein kleiner Bub mit runden Brillengläsern anerkennend sagen: „ Mike. Das war echt gut.“