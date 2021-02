In Polen gesuchter Kirchen-Einbrecher in Wien-Floridsdorf festgenommen

Die Zielfahnder des Wiener Landeskriminalamts haben am Montagmorgen einen 38-jährigen Polen in Wien-Floridsdorf festgenommen. Gegen den Mann war ein europäischer Haftbefehl ausgestellt worden.

Er soll in Polen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und einem Monat antreten, weil er in die Sakristei einer Kirche eingebrochen und dort Gegenstände gestohlen haben soll. Der Zugriff des Wiener Landeskriminalamts erfolgte um 6.30 Uhr in einer Notschlafstelle.

