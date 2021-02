Vandalenakt vor jüdischer Schule

Vor dem Eingang zur jüdischen Lauder-Chabat-Schule und dem benachbarten Kulturzentrum Bet Halevi am Rabbiner-Schneerson-Platz in Wien-Leopoldstadt kam es in der Nacht auf Montag zu einem mutmaßlich antisemitischem Vandalenakt.

Laut Videoüberwachung hat eine vermutlich weibliche Person Kerzen, Kinderschuhe, eine mit Ketchup beschmierte Damenbinde und eine erhebliche Menge Müll abgelegt, bestätige eine Sprecherin der Wiener Polizei Montagabend. Auch eine Decke wurde demnach in Brand gesetzt. Größere Schäden wurden nicht verursacht.