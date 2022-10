Gesuchter Kunstbetrüger am Wiener Westbahnhof geschnappt

Zielfahnder des Landeskriminalamtes (LKA) Oberösterreich haben am Dienstag einen per Haftbefehl gesuchten Betrüger in einem Zug am Wiener Westbahnhof geschnappt. Der 44-Jährige soll mit dem Verkauf von gefälschten bzw. erfundenen antiken ägyptischen Kunstgegenständen weltweit seine Käufer um rund eine Viertelmillion Euro gebracht haben, so die Polizei OÖ.

Untergetaucht

Der Mann ohne festen Wohnsitz war Ende November 2021 in Wien untergetaucht, nachdem er erfahren hatte, dass nach ihm gesucht wird. Mitte August übernahm das LKA die gezielte Fahndung, am Dienstag verhafteten Beamte den Verdächtigen dann in Wien. Er saß in einem Zug Richtung Salzburg. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Steyr kommt er in die Justizanstalt Garsten.