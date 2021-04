In Lebensgefahr: Pensionistin von Auto überrollt

Am Dienstagvormittag kam es in Wien-Währing zu einem Unfall, bei dem eine 88-jährige Frau schwer verletzt wurde. Laut dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei soll ein 45-jähriger Autofahrer in der Paulinengasse Richtung Rosensteingasse gefahren sein. Er wollte rechts in die Kreuzgasse einbiegen, wo die Pensionistin über die Straße ging.

Die Frau soll den Zebrastreifen trotz roter Ampel gequert haben. Der Autofahrer soll die Fußgängerin mit der linken Seite erwischt und die Frau mit einem Rad überrollt haben.

Die 88-Jährige erlitt laut Polizei Beinbrüche, Kopfverletzungen, Abschürfungen und Prellungen. Sie wurde lebensgefährlich verletzt. Die Rettung versorgte die Frau notfallmedizinisch und brachte sie in ein Spital.

Verpassen Sie keine Meldung wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: