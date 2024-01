In Italien gestohlene Luxusuhren in Wien aufgetaucht

Luxusuhren, die im Oktober in einem Juweliergeschäft der mittelitalienischen Stadt Spoleto gestohlen worden waren, sind in Wien aufgespürt worden. Die Wiener Justizbehörden haben in Zusammenarbeit mit den Carabinieri einen Teil der Beute beschlagnahmen können, berichteten italienische Medien.

Eine Bande von Kriminellen war am 31. Oktober in den Juwelierladen im Zentrum von Spoleto in der Region Umbrien eingedrungen. Dabei hatten sie die Eingangstür mit einem Auto zertrümmert und sich Zugang zum Geschäft verschafft. Mehrere Rolex-Uhren wurden gestohlen.