Luxusuhren aus Safe in Wien-Döbling gestohlen

In den frühen Morgenstunden verließ ein 33-Jähriger am Dienstag sein Haus in Döbling. Aus seinem Safe nahm der Mann noch etwas Bargeld mit. Zurück ließ er zwei teure Luxusuhren. Als er gegen 19 Uhr wieder nach Hause kam, waren diese verschwunden.

Da tagsüber Bauarbeiter im Hause tätig waren, fiel der Verdacht der Polizei auf sechs Männer: Vier Bulgaren, die mit Malerarbeiten beschäftigt waren, und zwei unbekannte Installateure. Die Bulgaren wurden bereits von der Polizei einvernommen und auf freiem Fuß angezeigt. Sie bestreiten den Diebstahl. Die Ermittlungen der Exekutive laufen auf Hochtouren.