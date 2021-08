Impfaktion für Lehrer und Schüler ab Montag in Wien

Die Stadt Wien will mit einer Impfaktion für Lehrer und Schüler ab 12 Jahren einen möglichst sicheren Schulstart beziehungsweise einen reibungslosen Präsenzunterricht gewährleisten. Deshalb appelliert die Stadt Wien an alle Lehrer der Wiener Schulen, die sich noch nicht impfen haben lassen, und an alle Schüler ab 12 Jahren, die Impfangebote der Stadt Wien zu nutzen.

Ab Montag können alle Personen über 18 Jahre den Impfstoff frei wählen, an Schüler unter 18 wird Biontech/Pfizer oder Moderna verabreicht. Die Impfwoche mit frei wählbaren Impfstoffen im Austria Center Vienna wird zudem verlängert. Eine Anmeldung ist nicht notwendig, ein Lichtbildausweis ist vorzuweisen und eine E-Card - wenn vorhanden. Die Lehrer und Schüler können auch die übrigen Impfzentren der Stadt Wien aufsuchen.