Immobilien: Wiener Luxus in russischer Hand

Blick über Wien, Lift direkt in die Wohnung, Concierge-Service für den Bewohner: Das sind die Zuckerln, mit denen Claudia Jungwirth die Interessenten für die neuen Wohnungen am Dach des künftigen Sans-Souci-Hotels in der Wiener Innenstadt lockt. Schließlich hat das Angebot seinen Preis: Sechs dieser Wohnungen hat sie schon verkauft, für das Penthouse im obersten Stock (360 Wohnfläche, 290 Terrasse) steht man kurz vor dem Abschluss. Kostenpunkt: 8,3 Millionen Euro.

Es sind Projekte wie diese, die man vermehrt in der Stadt sieht. Hintergrund sind die hohen Immobilienpreise, erzählt man in der Branche: Weil die Kaufpreise so hoch sind, versuchen die Investoren, einen Teil davon rasch wieder einzunehmen und die Rendite zu steigern.

"Die Preise für diese Objekte bewegen sich um die 25.000 Euro pro Quadratmeter", beobachtet Makler Georg Spiegelfeld. Rund 20 bis 25 dieser tollen Objekte würden jährlich auf den Markt kommen. Die Finanzierungen würden oft cash auf den Tisch gelegt, und auch Jungwirth erzählt eine entsprechende Geschichte: "Wir haben Kunden, die mit dem Privatjet anreisen."