Im Zug vergessen: 2.500 Euro Finderlohn für wertvolle Geige

Am 27. März 2023 vergaß eine Frau einen Geigenkoffer, in dem sich Geige und zwei Geigenbögen befanden, in einem Zug von Tullnerbach nach Wien. Die Frau stieg bei der Haltestelle Wien-Hauptbahnhof aus. Der Zug fuhr anschließend bis zur Endstation Schwechat/Flughafen.

Der Geigenkoffer war in der oberen Ablage des Zuges abgelegt. Für Hinweise die zur Aufklärung der Tat bzw. zur Wiedererlangung der Geige führen, wurden nun 2.500 Euro Belohnung ausgelobt.