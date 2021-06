Nach dem Angriff auf die Räumlichkeiten des kurdischen Arbeitervereins ATiGF im Favoritner Ernst-Kirchweger-Haus (EKH) am Sonntag vorvoriger Woche und dem Übergriff auf den Gastgarten eines kurdischen Restaurants in der Mariahilfer Straße im Zuge einer Türken-Demo, meldet sich nun die „Demokratische Gewerkschaftsplattform“ kritisch zu Wort. Dahinter verbergen sich eine Reihe alevitischer und kurdischer Vereine – allesamt keine Anhänger des türkischen Präsidenten. Man fühle sich „im Würgegriff von Erdogans langem Arm in Österreich“ ließ man bei einer Pressekonferenz im EKH wissen.