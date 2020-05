Im Wirtshaus gab’s auch falsche Picassos

Serben boten die gefälschten Bilder um 300.000 Euro an. Fünf Männer sind in Haft. Die 300.000 Euro waren ein Schnäppchen. Schließlich zahlen Kunstsammler bis zu 82 Millionen Euro für ein Werk von Pablo Picasso. Im Endeffekt war es dann aber doch ein schlechtes Geschäft: Die Bilder, die von fünf Serben zum Verkauf angeboten wurden, waren Fälschungen – das bestätigen mehrere Sachverständige aus dem In- und Ausland.