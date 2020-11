Im Visier des Attentäters: Die bangen Minuten der Zeugen

Nur wenige Meter weiter unten, an der Ecke Schwedenplatz/ Rotenturmstraße, saß Pharmaziestudent Zabi S.

Er wollte noch einmal vor dem Lockdown seine Freunde sehen, wie so viele an dem lauen Montagabend, der in Wien für die schlimmsten Szenen seit Jahrzehnten gesorgt hat. Um Mitternacht sollte der Lockdown als Maßnahme zur Eindämmung der Corona-Pandemie starten.

Das Recht auf kostenlose psychologische Hilfe

"Ich traf meine Freunde in der Gelateria Castelletto in dem verglasten Eckcafé am Schwedenplatz, gegenüber des McDonalds", erzählt der junge Mann. Am Mittwoch erzählte er seine Geschichte auch der Polizei. Von seiner Arbeit in der Apotheke in der Innenstadt ist er vorerst für drei Wochen befreit. Er hat das Recht kostenlose psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen.