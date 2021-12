Im Streuwagen eingeklemmt: Mann in Floridsdorf tödlich verletzt

Ein schrecklicher Arbeitsunfall ereignete sich Freitagfrüh am Floridsdorfer Satzingerweg. Gegen 6.30 Uhr wurde ein Mitarbeiter eines Hausbetreungsunternehmens aus bisher unbekannten Gründen mit einem Arm in die Förderschnecke eines Streugutbehälters am Heck eines Traktors gezogen, der für den Winterdienst genutzt wird.

Der Mann erlitt dabei dermaßen schwere Verletzungen, dass er verblutet sein dürfte. Der Unfall blieb längere Zeit unbemerkt, weshalb jede Hilfe zu spät kam. Laut Berufsfeuerwehr mussten die verständigten Einsatzkräfte den Streugutbehälter und die Förderschnecke mit einer hydraulischen Rettungsschere und einem Trennschleifer zerschneiden.

Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Vor Ort war die Berufsfeuerwehr mit insgesamt 13 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen beteiligt.

