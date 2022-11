Illegales Glücksspiel und Drogen: Drei Männer festgenommen

Nach Ermittlungen rund um Drogen und illegale Spielautomaten observierten Beamte der Einsatzgruppe gegen Straßenkriminalität am Mittwoch drei Männer in der Thalhaimergasse in Wien-Ottakring. Das Trio war gerade dabei, einen Spielautomaten in ein Wohnhaus zu bringen. Als die Polizei die Männer festnehmen wollte, soll einer eine Waffe gezogen haben und so versucht haben, sich der Festnahme zu widersetzen.

Ein 35-Jähriger (türkischer Staatsangehöriger), ein 30-Jähriger (russische Föderation) und ein 33-Jähriger (russische Föderation) konnten aber schließlich doch festgenommen werden. Bei den Beschuldigten stellten die Beamten dann 2,5 Gramm Crystal Meth, eine Ecstasy-Tablette und drei Substitol-Kapseln sicher. Außerdem wurden fünf Spielautomaten gefunden. Bei dem 30-Jährigen fanden die Beamten eine mit vermutlicher Gummigeschoßmunition geladene Waffe.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: