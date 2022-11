Sexueller Missbrauch am Praterstern: Zwei Verdächtige festgenommen

Der Fall rund um eine 18-Jährige, die Ende Oktober in einer WC-Anlage am Praterstern sexuell missbraucht und später beraubt worden sein soll, scheint endlich gelöst zu sein. Nachdem kurz nach der Tat zwei Zwölfjährige ausgeforscht worden waren, die der Frau nach dem Übergriff ihr Handy gestohlen haben sollen, konnten die Ermittler nun auch zwei Männer festnehmen, die des Missbrauchs beschuldigt werden.

Bei einer Routinekontrolle am Dienstag am Keplerplatz in Favoriten überprüften Polizisten einen 22-jährigen Syrer. Die Beamten erkannten den Mann, nachdem gefahndet wurde, wieder und nahmen ihn fest.

Am Donnerstag führten die Ermittlungen dann zu einem 17-jährigen Syrer, der in Meidling festgenommen wurde. Die beiden Verdächtigen sind nicht geständig.

