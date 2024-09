Illegale Abfrage von Polizistin: „Du warst im Gefängnis“

Aus rein dienstlichem Interesse, wie die Kriminalistin betont, habe sie nach dieser Aussage die Daten des Mannes durch alle möglichen Abfrage-Systeme gejagt. Und das, obwohl sie keine Drogenfahnderin ist. Auch ein entsprechender Vermerk wurde von der Polizistin nicht angelegt.

Auffällig: Am Tag nach der Abfrage kam es zum ersten Treffen. „Ihr ging es nur darum, den Mann abzuchecken“, ist die Staatsanwältin auch deshalb überzeugt.

Fotos aus dem Ermittlungsakt

Im Zuge der Beziehung hat die Frau laut Anklage aber auch noch weitere sensible Daten – aus aktuellen Fällen, die sie bearbeitete – via WhatsApp von ihrem Privathandy an den Lebensgefährten weitergeleitet. Konkret Fotos aus Ermittlungsakten mit den Daten von Beschuldigten. Warum? „Das weiß ich auch nicht. Anscheinend wollte sie mir damit sagen, dass sie viel zu tun hat“, mutmaßt der Zeuge. „Dienstlich“, betont die Kriminalistin auch bei diesem Punkt. Der Lebensgefährte habe damals in einem Amt gearbeitet. Routinemäßig frage man bei Personenfahndungen dort an, ob diese gesuchte Person einen Termin dort habe. „Um dort gleich eine Festnahme durchführen zu können.“

Das Schöffengericht glaubt den Erzählungen der Polizistin nicht. „Das macht alles keinen Sinn. Sie wollten einfach wissen, mit wem Sie es zu tun haben“, sagt die Richterin.

Urteil: Elf Monate bedingt; nicht rechtskräftig. Ihren Job kann die Polizistin somit behalten.