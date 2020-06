Hunderte Öffi-Mitarbeiter kämpfen um den Lohn

Bei den Wiener Linien hängt derzeit der Haussegen schief. Nach brutalen Übergriffen auf Bus- und Bimfahrer geht unter dem Personal die Angst um. Dem nicht genug: Auch bei der Lohnverrechnung gibt es massive Probleme – und das seit knapp vier Monaten.

Mehrere Öffi-Mitarbeiter bestätigen dem KURIER, dass sie seit Monaten zu wenig Geld überwiesen bekommen haben. Das reicht von 100 Euro bis zu 1400 Euro netto im krassesten Fall.

Ein junger Vater etwa bekam als Alleinverdiener 400 Euro weniger als im Monat zuvor: "Die 400 Euro sind das, was mir und meinem Sohn nach Abzug aller Kosten zum Essen übrig bleibt", sagt der Straßenbahnfahrer. Ein Buschauffeur wiederum bekam 500 Euro zu wenig. Er muss Raten für sein Haus abzahlen und derzeit auf Erspartes zurückgreifen, um den Kredit zu bedienen. "Betroffen ist fast jeder", sagt ein Mitarbeiter, der Einblick in die Personalverrechnung hat.

Mit Namen will keiner in der Zeitung stehen – zu groß ist die Angst, wegen Verletzung des Dienstgeheimnisses gekündigt zu werden. In Internetforen kursieren sogar Verschwörungstheorien, dass so Lohnkosten gespart werden soll. "Die Stimmung bei den Wiener Linien ist derzeit sehr schlecht", bringt es ein Bimfahrer auf den Punkt.