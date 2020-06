Hürden auf dem Weg zum Winter-Schanigarten

Womit sich die nächste Hürde auf dem Weg zu einer Neuregelung im Eilzugstempo auftut. Denn im 1. Bezirk, der davon am stärksten betroffen wäre, herrscht über das Ergebnis der Wirtschaftskammer-Abstimmung alles andere als Jubelstimmung. "Die Befragung ist nicht aussagekräftig, weil 84 Prozent der Kammermitglieder gar nicht mitgestimmt haben", sagt Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel ( ÖVP). "Natürlich verstehe ich die Gastronomie, die vor allem in Hinblick auf die Raucher an so einer Lösung interessiert ist. Doch auch die Anrainer haben ein Recht auf den öffentlichen Raum." Stenzel befürchtet vor allem eine stärkere Lärmbelastung durch die Ausweitung der Öffnungszeiten. Sie fordert daher, dass auch die Bevölkerung in die Entscheidung einbezogen wird, denn der Vorschlag Vassilakous sei nicht mehr als ein "Hüftschuss".