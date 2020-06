Heizschwammerl wird zum Spaltpilz

Nach dem Christkindlmarkt auf eine gepflegte Melange in der frischen Schanigarten-Luft. Das könnte in Wien bald Realität werden. Die Wirtschaftskammer hat ihre Mitglieder befragt, ob Lokalbetreibern künftig erlaubt werden soll, ihre Gastgärten auch außerhalb der Sommersaison aufzusperren. Das Ergebnis wird am 9. Dezember bekannt gegeben.

Derzeit dürfen Schanigärten nur zwischen 1. März und 30. November aufgestellt werden. Ausgenommen sind nur Märkte wie etwa der Naschmarkt.

Doch die mögliche Liberalisierung stößt auf Widerstand: Die Grünen im 1. Bezirk befürchten einen Wildwuchs an Heizstrahlern in den winterlichen Gastgärten. "Einerseits zahlen wir CO 2 -Zertifikate für die Industrie, andererseits sollen hier enorme Mengen an Energie verpulvert werden", sagt Vize-Klubchefin Patricia Davis.

Sie veranschaulicht das Problem am Beispiel eines Schanigartens am Graben, der jetzt schon 32 Elektro-Heizstrahler betreibt. "Das entspricht bei zehn Stunden Betrieb 640 kWh pro Tag und damit dem durchschnittlichen Tagesstromverbrauch von 50 Haushalten." Davis fordert eine Gebrauchsabgabe für Heizstrahler, damit sich deren Verwendung nur noch beschränkt rentiert.

Ein weiterer heikler Punkt: "Was passiert an Schanigarten-Standorten, die derzeit im Winter für Weihnachtsmärkte genutzt werden?" In manchen Bezirken würde die Liberalisierung der Öffnungszeiten durchaus Sinn machen, doch gerade in der City würde sie die Kommerzialisierung des knappen öffentlichen Raums noch weiter vorantreiben.

Ähnlich argumentiert auch die grüne Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou: Sie ist für die Winter-Öffnung der Schanigärten. "Gleichzeitig sind wir gegen den Einsatz von Heizpilzen." Man will aber kein Verbot, sondern ebenfalls Lenkungsmaßnahmen.

Berndt Querfeld, Obmann der Wirtschaftskammer-Fachgruppe Kaffeehäuser, versucht, die Bedenkenzu zerstreuen: "Natürlich ist das ein heikles Thema, über das man diskutieren kann – genauso wie etwa über den Energieverbrauch der Weihnachtsbeleuchtung." Und zu den möglichen Interessenskonflikt mit den Weihnachtsmärkten: "Sie sollen gegenüber Gastgärten Vorrang haben." Schanigärten sollen zudem nur tagsüber aufgestellt werden dürfen.

Dem Chef des Café Landtmann geht es vor allem um eines: "Jedes Jahr gibt es im Winter Schönwetter-Perioden. Warum soll man dann keinen Tisch im Freien aufstellen können? In anderen Städten ist das auch möglich."