Hündin "Domina" fand Drogen im Wert von 240.000 Euro

Polizeihündin "Domina" hatte den richtigen Riecher. Sie erschnüffelte am vergangenen Sonntag in der Leopoldstadt Crystal Meth im großen Stil. Die Drogen waren in einem Auto hinter einem Rücksitz versteckt. Dort war eine nachträgliche eingebaute Zwischenwand als Versteck eingezogen.

Die Drogenfahnder des Landeskriminalamtes Wien waren den Dealern schon länger auf der Spur. Gemeinsam mit dem Bundeskriminalamt, der Cobra und der Polizeidiensthundeeinheit erfolgte am Sonntag gegen 14 Uhr der Zugriff. Dabei wurden die mutmaßlichen Dealer - es handelt sich um zwei Tschechen im Alter von 50 und 53 Jahren sowie einen 44-jährigen Slowaken - angehalten und festgenommen.

Insgesamt wurden 2,1 Kilogramm Crystal Meth sichergestellt. Der Straßenverkaufswert beträgt 240.000 Euro.

