Hotelgast soll Nachtrezeptionistin mit dem Umbringen bedroht haben

Am Montag in den frühen Morgenstunden ging bei der Polizei ein Notruf ein: Eine Nachtrezeptionistin eines Hotels im 1. Bezirk soll mit dem Umbringen bedroht worden sein. Unter dringendem Tatverdacht steht derzeit ein 46-jähriger Ungar, der in Österreich bereits wegen Körperverletzung und Betrug vorbestraft ist.

Ungar spuckte Polizisten vor die Füße

Der Mann soll sich mit einer gestohlenen Schlüsselkarte - trotz Hausverbots - Zugang zu einem Hotelzimmer verschafft haben. Dort soll er laut Polizei einen Laptop sowie andere Gegenstände mitgenommen haben. Damit nicht genug: Im Zuge der Ermittlungen fand die Polizei heraus, dass sich der mutmaßliche Täter bereits bei anderen Straftaten dieser Masche bedient haben soll. Der Ungar soll in Wien einen Postkasten aufgebrochen haben.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 46-Jährige festgenommen. Bei der Einvernahme weigerte sich der Tatverdächtige, Angaben zu machen und spuckte auch noch mehrmals vor die Füße der Polizisten. Dadurch handelte er sich noch zusätzlich eine Anzeige wegen Anstandsverletzung ein.

