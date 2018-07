Homosexuelle in Wien: Die Hürden im Alltag

Worin sich jedoch alle einige sind: Der Ton in der Gesellschaft werde rauer. "Es gibt einen Rechtsruck und eine Entsolidarisierung in der Gesellschaft. Und Minderheiten merken das als erste, die werden als erste ins Eck’ gedrängt", sagt etwa Rumelhart. Auch Christian Högl, Obmann der Homosexuellen Initiative HOSI, berichtet von Beobachtungen, die ihn besorgen: "An Schulen etwa gilt ,schwul’ mittlerweile nur noch als Schimpfwort. Es ist absolut negativ konnotiert."

Doch was könnte man tun, um die Situation zu verbessern? Högl wünscht sich mehr Information, etwa in Form einer Kampagne. "Wichtig ist Wissensvermittlung: dass man Menschen bewusst macht, welches Verhalten andere diskriminiert. Und dass man Diskriminierten zeigt, wie sie sich wehren können." Auch Schlachter setzt auf Information: "Ganz wichtig ist, schon im Kindesalter anzusetzen und zu erklären, dass es ganz normal ist, dass es Kinder gibt, die zwei Mamas oder zwei Papas haben." Viel wäre erreicht, wenn Homosexualität kein Thema mehr wäre, sagt Rumelhart. "Wenn es einfach in der Normalität verschwindet."