Home Invasion in Wien: 87-Jähriger gefesselt und ausgeraubt

Eine Bande aus drei Männern verschaffte sich am Donnerstag um kurz vor 15 Uhr mit einem Trick Zutritt zur Wohnung eines 87-jährigen Mannes in der Ennsgasse in Wien-Leopoldstadt.

➤ Mehr lesen: Home Invasions: Warum die Täter nicht vor Gewalt zurückschrecken

Sie täuschten dem Mann vor, nach einem Wasserschaden im Haus die Wohnung wegen etwaiger Schäden begutachten zu müssen. Nachdem der 87-Jährige die Männer in die Wohnung gelassen hatte, sollen sie ihn zu Boden gestoßen und gefesselt haben.