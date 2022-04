Hohe Energiekosten: Finanzielle Unterstützung für Alleinerziehende geplant

Im heutigen Landtag soll eine erhöhte Soforthilfe für Alleinerziehende beschlossen werden: Wie SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig auf Twitter ankündigt, sollen Alleinerziehende 300 Euro im Rahmen der Wiener Energieunterstützung erhalten.

"Die nun steigenden Energiepreise belasten Alleinerziehende besonders", sagt Ludwig. So soll 26.000 Kindern in Wien geholfen werden, die in Alleinerziehenden-Haushalten aufwachsen. Insgesamt sollen laut Ludwig 260.000 Wienerinnen und Wiener profitieren. Die Auszahlung soll im dritten Quartal 2022 erfolgen.