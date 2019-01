Hofreitschule: So verteidigt der Aufsichtsrat Klimas Bestellung

„Mit Sonja Klima wurde nun eine politische Entscheidung getroffen, die bereits zu zahlreichen kritischen Stellungnahmen im In- und Ausland geführt hat. Hier wird einer international einzigartigen Institution ein langfristiger Schaden zugefügt“, ließen die Fachbeiratsmitglieder – darunter der Tiroler Pferdesportverband-Präsident Klaus Halm oder Dressur-Olympiasiegerin Elisabeth Max-Theurer – in einem Brief an das Landwirtschaftsministerium wissen.

Insider sprachen von Klimas guten Kontakten zu Philippa Strache, Ehefrau des Vizekanzlers und FPÖ-Zuständige für Tierschutz, oder auch zu Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP). Vertraute von Klima wiesen das zurück.