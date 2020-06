Die Insel verhindert Schlimmeres

Am Nachmittag kam es zu einer Totalsperre der A4-Unterführung Stadionbrücke. Betroffen war damit die Flughafenzufahrt, der Stau reichte bereits kurze Zeit nach der Sperre bis zum Franz-Josefs-Kai. Eine Umleitung erfolgte über den Ludwig-Kössler-Platz.

Die U4 musste für eine halbe Stunde den Betrieb einstellen. Wasser war am Schottenring in einen Betriebstraum eingedrungen, ein Kabel wurde beschädigt und musste getauscht werden.

Weiterhin überflutet waren am Donnerstagvormittag zwei Häfen: In Albern stand das Wasser 70 cm hoch, in der Lobau 1,50 m über der Kaikante. „Es wird aus jetziger Sicht keine massiven Gefährdungen des Lagerguts geben“, betonte eine Sprecherin. Das Wasser ist langsam rückläufig.

Das Hochwasser hat auch Auswirkungen auf die Donau-Kraftwerke. So musste neben den NÖ-Kraftwerken Ybbs-Persenbeug, Melk und Greifenstein auch das Kraftwerk-Freudenau abgeschaltet werden. Für die Stromversorgung sei dies aber kein Problem, betonte man beim Verbund.

Übrigens: Für gänzlich Unbelehrbare hat die Stadt Wien ein Badeverbot für die Neue Donau verhängt.