Hochhauspark: Margaretner bestimmen bei Umgestaltung mit

Im Wiener Bezirk mit der dichtesten Bebauung, will die Bezirks-SPÖ besonders auf Grünflächen und Parks setzen. Für die Erneuerung des Leopold-Rister-Parks (oder Hochhauspark genannt) werden derzeit Ideen und Wünsche gesammelt.

Und zwar von den Menschen, die den Park inmitten der Gemeindebauten tatsächlich benutzen: die Bezirksbewohner von Margareten.

Die Anregungen sollen in die weitere Planung einfließen. „Die Margaretner wissen selbst am besten, was in ihrem Grätzel noch fehlt und deshalb bin ich eine große Befürworterin von Beteiligungsverfahren“, so die rote Bezirksvorsteherin Silvia Janković. Denkbar wären etwa Wasserspiele, neue Spielgeräte oder Bänke.