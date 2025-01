Martha besucht seit Herbst die „ Nordlicht-Schule “ in einer Plattenbausiedlung am Rand der ostdeutschen Hanse- und Universitätsstadt Rostock. „Unsere Schule gilt als sozialer Brennpunkt“, erklärt dort Schulleiter Nico Müller .

In den Nachmittagskursen lernt sie töpfern, Schmuck designen und neue Spiele, „die ich bisher nicht gekannt habe“, sagt Martha aus der 5C in einer Schulpause. Dann fügt die Schülerin hinzu, was man so auch schon von sozial benachteiligten Kindern in Wien gehört hat: „Gut ist es, dass alles kostenlos ist.“

Die 450 Schüler sind elf bis 15 Jahre alt. Jedes dritte Kind hat zusätzlichen Förderbedarf. Die meisten sitzen in der Früh mit leerem Bauch im Unterricht. Und können nur wenig erzählen, wenn sie Herr Müller montags fragt, was sie am Wochenende Schönes erlebt haben.

Genau hier greift das Projekt „Hobby Lobby“ an. Es wurde in Wien von Rosa Bergmann und anderen Fellows von „Teach for Austria“ gegründet und erstmals 2019 in Wien-Favoriten angeboten (siehe Fakten unten).