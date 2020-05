Personalmangel in HIV-Ambulanz

Das von Sparzwängen geplagte AKH kommt nicht zur Ruhe. In einem dramatischen Appell wendet sich jetzt das Team der HIV-Ambulanz an die Öffentlichkeit. Die „über viele Jahre aufgebaute Qualität der medizinischen Versorgung der Patienten“ sei massiv gefährdet, heißt es in einem offenen Brief, der dem KURIER vorliegt. Die Ärzte seien an die Grenze der Leistungsfähigkeit gestoßen, das Risiko für Fehler und Mängel habe sich deutlich erhöht.

Der Hintergrund: In den vergangenen sechs Jahren hat sich die Zahl der Patienten verdoppelt. Derzeit werden mehr als 1200 betreut.

„Doch der Personalstand ist gleichgeblieben“, sagt Bereichsleiter Armin Rieger. Die einzige Planstelle für die Patientenbetreuung ist mit einem Assistenzarzt besetzt, der häufig wechselt. Das Stammpersonal besteht aus zwei Teilzeit-Kräften, die im Rahmen von Studien über Gelder der Pharma-Industrie bezahlt werden. Das bedeutet: Gibt es keine Studien, fließen auch keine Gelder. „Und es wird immer schwieriger, den Zuschlag für Studien zu bekommen“, sagt Rieger. Er wünscht sich zumindest eine zusätzliche fixe Stelle, deren Sold nicht von Drittmitteln abhängig ist. Sonst sei in absehbarer Zeit die optimale Betreuung der Patienten nicht mehr gewährleistet. Gerade bei HIV-Infizierten müsse sie sehr intensiv sein, um einen Therapieerfolg zu gewährleisten.