Hitze und Trockenheit verwandeln Wiens Straßenbild

Mit einer einheitlichen exotischen Baumsorte geht Hawliczek übrigens zurück zu den Anfängen der Prachtstraße. Als die Ringstraße 1857 eröffnet wurde, standen dort nur die in China und dem nördlichen Vietnam beheimateten Götterbäume. Aber sie hielten dem kalten Wetter im Winter nicht lange stand.

Diese Gefahr besteht beim Zürgelbaum nicht. Ganz im Gegenteil, er ist äußerst trockenheitsresistent. Während in diesen späten Oktobertagen ein Großteil der Ahornbäume am Ring bereits braune Blätter hat, strahlen die Blätter des ursprünglich australischen Sorte in sattem Grün. Aktuell gibt es 4750 Exemplare dieser Gattung in der Stadt.

Rosemarie Stangl, Leiterin des Instituts für Ingenieurbiologie und Landschaftsbau an der Universität für Bodenkultur in Wien, befürwortet die neuen Baumsorten der MA 42. Die Robustheit der Bäume sei aber nicht der einzige wichtige Faktor: „Mittelfristig müssen wir uns Gedanken über die Biodiversität machen. Es geht um die Frage, welche Bäume Nahrungsquellen und Lebensräume für Tiere sind. Die Vogelbeere würde sich hier anbieten. Auch Bäume mit starken Blüheffekten sind sinnvoll, weil diese Bienen und Insekten anziehen.“

Hier verweist Hawliczek auf die Säulenblumenesche, deren weiße Blüten wohlriechend sind und wertvolles Bienenfutter darstellen und sich unter den Top 10 der neuen Baumsorten befindet. Noch ein Punkt ist Stangl wichtig: „Meiner Meinung nach sind die essenziellen Leistungen der Bäume – dass sie Temperatur regulieren, dass sie Schatten spenden, dass ihre Baumgruben beim Regenwassermanagement helfen – eine Zeit lang in den Hintergrund gerückt. Jahrelang wurde der Baum vor allem als Störenfried und Konkurrent gesehen. Als etwas, das Schmutz verursacht und Platz wegnimmt. Hier gibt es zwar schon ein Umdenken, aber wir haben noch Aufholbedarf.“