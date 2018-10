Klimawandel setzt den Ski-Wintern zu

Im Klartext heißt das: Auf einer Talabfahrt wo heute vielleicht eine Schneekanone in einer Kurve steht, müssen es künftig mehr sein. Und das zieht einen Rattenschwanz von Investitionen hinter sich her. Das geht vom Bau neuer Leitungen bis zur Errichtung größerer Schneiteiche. Das kostet und ist vor allem für kleine Skigebiete schwer zu stemmen.

„Das ist ein Kosten-Nutzen-Rechnung“, sagt Olefs trocken. Für ihn steht fest, dass die Temperaturen weiter steigen. In dieser Hinsicht seien die Prognosemodelle sehr robust. Wärmere Winter heißen, dass statt Schnee öfter Regen fällt und der Schnee schneller schmilzt.

Dass Liftbetreiber trotzdem weiter ausbauen folgt einer kühlen Logik. „Es ist in allen Skigebieten weltweit spürbar, dass der Klimawandel Auswirkungen hat“, sagt Michael Rothleitner vom Schneezentrum Tirol. Aber bis 2050 seien keine gravierenden Änderungen zu erwarten. „Die Zeit bis dahin entspricht in etwa einem Abschreibungszeitraum von 25 Jahren“, sagt er. C. Willim