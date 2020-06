Hightech-Trick der Autoknacker

Autoknacken mit einer Art Störsender steht derzeit in Wien und NÖ hoch im Kurs. 28 Mal haben in den vergangenen beiden Monaten diverse Banden alleine auf dem Parkplatz der Shopping City Süd (SCS) auf diese Art und Weise zugeschlagen. Bei einer Schwerpunktkontrolle mit zivilen Beamten hat die Polizei diese Woche einen ersten Erfolg gegen die gut organisierten Kriminellen gelandet. Insgesamt fünf mutmaßliche Hightech-Autoknacker sitzen in Wiener Neustadt in U-Haft.

Kriminalisten beobachten seit knapp drei Jahren die gewiefte Masche, mit der die Täter meistens auf großen Parkplätzen oder im Getümmel florierender Einkaufsstraßen zuschlagen. "Die Methode ist eigentlich ganz einfach", erklärt der Leiter des Kriminaldienstes im Bezirk Mödling, Chefinspektor Wolfgang Halwachs, "die Frequenz der Funkfernbedienung des Pkw wird durch einen anderen Funksender überlagert und damit so gestört, dass das Auto nicht verriegelt."

Im Zuge eines KURIER-Lokalaugenscheins am Parkplatz der SCS demonstriert der Kriminalist, wie die Täter vorgehen. Um den Funk-Sperrmechanismus am Wagen zu stören, greifen die Kriminellen auf handelsübliche Funkgeräte oder wesentlich kleinere Garagentoröffner zurück. "Man benötigt nur die richtige Frequenz, um das Signal zu stören. Die Täter halten sich in einem Umkreis von etwa zehn Metern auf", erklärt Halwachs.