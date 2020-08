Hietzing: Frau findet Handgranate in Wohnung

Eine 61-jährige Frau fand am Dienstag in der Früh beim Ausräumen einer Wohnung eine alte Handgranate in einem Schrank. Die Frau reagierte richtig und verständigte die Polizei.

Ein sprengstoffkundiger Beamter untersuchte den Fund, es handelte sich tatsächlich um eine Handgranate russischer Herkunft. Der Entminungsdienst des Bundesheeres kümmerte sich in Folge um Abtransport und Vernichtung des Kriegsmaterials.