Döbling: Radfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Ein 40-jähriger Radfahrer und ein 51-jähriger Autofahrer fuhren am Dienstagnachmittag in der Billrothstraße in Wien-Döbling stadteinwärts, wobei der Radfahrer unmittelbar hinter dem dem Pkw fuhr.

In Höhe der Kreuzung mit der Chimanistraße musste das Auto verkehrsbedingt anhalten, um einem Einsatzfahrzeug Platz zu machen. Es kam dadurch zu einem Auffahrunfall, bei dem der 40-Jährige gegen die Heckscheibe des Autos geschleudert und schwer verletzt wurde. Der Mann musste ins Krankenhaus.